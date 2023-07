PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorraddiebe unterwegs +++ Zwei Fahrzeuge beschädigt +++ Kleinere Flächenbrände +++ Betrunkener beschädigt Schild und flüchtet +++ Motorradfahrer stürzt bei Überholvorgang und verletzt sich

1. Motorraddiebe unterwegs, Hünstetten-Strinz Trinitatis, Veilchenweg, Mittwoch, 28.06.2023, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 29.06.2023, 19:45 Uhr

(fh)Vergangene Woche haben Diebe aus einem Hof in Strinz Trinitatis ein Motorrad entwendet. Die orange/ schwarze KTM-Maschine wurde am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr von ihrem Besitzer in einem Hof im Veilchenmühlweg abgestellt und gegen eine Wegnahme gesichert. Am darauffolgenden Abend fehlte vom rund 6.000 Euro teuren Motorrad jede Spur.

Die Polizeistation Idstein ermittelt wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Zwei Fahrzeuge auf Schwimmbadparkplatz beschädigt, Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Samstag, 01.07.2023, 23:30 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023, 09:45 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Vandalen zwei in Rüdesheim geparkte Fahrzeuge malträtiert und einen fünfstelligen Sachschaden verursacht. Am Sonntagmorgen suchte die Besitzerin eines Skoda Scala ihren in der Nacht zuvor auf einem Schwimmbadparkplatz in der Kastanienallee abgestellten Pkw auf und musste dabei feststellen, dass ihr Fahrzeug ringsherum beschädigt worden war. Auch ein unmittelbar neben dem Skoda stehender Mercedes G 400 wies ähnliche Beschädigungen auf. Der Gesamtschaden wird von den zum Tatort gerufenen Polizisten auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Der Hintergrund des Vandalismus ist derzeit unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Kleinere Flächenbrände, Idstein-Heftrich / Idstein-Wörsdorf und Hünstetten-Wallrabenstein, Freitag, 30.06.2023, 21:50 Uhr und 02.07.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende musste die Feuerwehr rund um Idstein und Hünstetten zu gleich zwei kleineren Flächenbränden ausrücken. Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich der Brandursachen. Am Freitagabend erreichte die Polizei die Mitteilung über einen Brand in einem Waldstück zwischen Idstein-Wörsdorf und Hünstetten-Wallrabenstein. Durch die bereits zuvor alarmierte Feuerwehr konnte der Brand, welcher im Unterholz neben einem forstwirtschaftlichen Feldweg lokalisiert wurde, gelöscht werden. Am Sonntag kam es dann zu einem Brand in ähnlicher Größenordnung. Nei Idstein-Heftrich brannte eine abgeerntete Grasnarbe unterhalb der L 3023. Auch bei diesem Brand waren die Feuerwehrkräfte erfolgreich und konnten das Feuer löschen. In beiden Fällen können derzeit noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Brandentstehung unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Betrunkener beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet, B 42, Höhe Walluf, Samstag, 01.07.2023, 20:40 Uhr

(fh)Am Samstagabend hat die Polizei in Eltville einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor auf der Bundesstraße 42 unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall verursacht und seinen Weg unbeirrt fortgesetzt hatte. Gegen 20:40 Uhr meldeten sich aufmerksame Zeugen bei der Polizei und gaben an, dass derzeit ein Nissan Juke auf der Bundesstraße zwischen Walluf und Eltville unterwegs sei, welcher einen frischen Unfallschaden habe und hierdurch bedingt bereits Fahrzeugteile verloren hätte. Eine Polizeistreife konnte daraufhin den Nissan auf einer Tankstelle bei Eltville-Hattenheim einer Kontrolle unterziehen. Tatsächlich wies das Fahrzeug einen erheblichen Schaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite auf. Der verantwortliche Fahrer machte vor Ort keine Angaben zu einem möglichen vorangegangenen Unfall. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Dies hatte nicht nur eine Blutentnahme auf der Polizeistation, sondern auch die Sicherstellung seines Führerscheins zufolge. Unterdessen konnte eine weitere Streife der Eltviller Polizei in Höhe der Anschlussstelle Walluf ein frisch beschädigtes Verkehrsschild feststellen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der betrunkene Fahrer beim Befahren der Bundesstraße mit dem Schild zusammenstieß und einfach weiterfuhr. Der Gesamtschaden beträgt schätzungsweise 5.100 Euro.

Hinweise zu dem vorangegangenen Zusammenstoß nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

5. Motorradfahrer stürzt bei Überholvorgang und verletzt sich, L 3011, Idstein-Heftrich / Eppstein-Ehlhalten, Samstag, 01.07.2023, 11:20 Uhr

(fh)Am Samstagmittag ist ein Motorradfahrer während eines Überholvorgangs zwischen Heftrich und Ehlhalten zu Fall gekommen und hat sich schwer verletzt. Gegen 11:20 Uhr befuhr der 48 Jahre alte Motorradfahrer aus Frankfurt die L 3011 in Richtung Heftrich und beabsichtigte dabei den vorausfahrenden Opel Astra eines 22-Jährigen Taunussteiners zu überholen. Während des Überholvorgangs streifte der Zweiradfahrer den vorausfahrenden Opel an der linken Fahrzeugseite, kam daraufhin zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Letztlich kam der 48-Jährige in einem Graben zum Stillstand. Er verletzte sich schwer, aber glücklicherweise nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich und musste in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen knapp 2.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

