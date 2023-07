POL-RTK: ++ Einbruch und Vandalismus in Kirche ++ Jugendliche mit Pfefferspray besprüht ++ Kiosk aufgebrochen ++ Unfall mit Leichtverletem ++ bei Unfall mit E-Bike schwerverletzt

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

++ Rüdesheim am Rhein, Markt, 01./02.07.2023, Einbruch und Vandalismus in Kirche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Zeit von 19:30 h bis 06:45 h zu einem Einbruch mit massiven Sachbeschädigungen in der Kirche St. Jakobus in Rüdesheim am Rhein. Der oder die unbekannten Täter versuchten zunächst durch ein antikes Bleiglasfenster in der Kellerstraße in das Innere der Kirche zu gelangen, indem sie es massiv beschädigten indem sie ein Loch hinein schlugen. Als es auf diesem Weg nicht gelang, hebelten sie eine Tür im rückwärtigen Bereich der Kirche auf, und gelangten so in die Räumlichkeiten der 1. Etage. Dort hebelten sie diverse Türen und Schränke auf und durchwühlten diese. Anschließend gingen sie in an die Vordertür der Kirche und hebelten diese auf. Dort zerwühlten sie den Altarbereich und gingen anschließend auf die Empore, wo sie die Orgel der Kirche beschädigten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist kein Stehlgut bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 38.500,.EUR geschätzt. Zeugen, die in der Nacht etwas bemerkt haben, was mit dem Einbruch zu tun haben könnte, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-9112 0 in Verbindung zu setzen.

++ Samstag, 01.07.2023, Eltville, gefährliche Körperverletzung durch Einsatz von Pfefferspray

Am Samstag, den 01.07.2023 gegen 18:30 h kam es auf dem Parkdeck eines Eltviller Supermarktes zu einem verbalen Streit zwischen vier Jugendlichen aus Eltville im Alter von 14 bis 15 Jahren und einem unbekannten Jugendlichen. Im Verlaufe des Streits wurden die vier Jugendlichen von dem Unbekannten mit Pfefferspray besprüht. Anschließend flüchtete er durch den Marixgarten. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Der Unbekannte ist 15 - 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr schlank und hat schwarze zurückgegelte Haare. Er trug eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Nummer 06123-9090 0 zu melden.

++ 01. bis 02.07.2023 Rüdesheim am Rhein, Am Niederwalddenkmal, Einbruch in Kiosk

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in einen Kiosk hinter dem Niederwalddenkmal eingebrochen. In der Zeit von 15:00 h bis 10:00 h schlugen unbekannte Täter ein Loch in eine Holzwand und stiegen in den Kiosk ein. Hier entwendeten sie mehrere Rollen Wechselgeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750,- EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-9112 0 zu melden.

++ B 260, Schlangenbad, 01.07.2023, Unfall mit Leichtverletztem

Am 01.07.2023 gegen 10:00 h befuhren ein 30Jähriger Eltviller mit seinem BMW und ein 64Jähriger Eltviller mit seinem Ford Focus hintereinander die B 260 aus Eltville kommend in Richtung Wambach. An der Wambacher Mühle bemerkte der 64Jährige zu spät, dass der 30Jährige nach links zur Wambacher Mühle abbiegen wollte und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurde der 30Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 6500,- EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++ Geisenheim, Sonntag, 02.07.2023, 00:45 h Schwerverletzte bei Alleinunfall mit E-Bike

Eine 37Jährige aus Düsseldorf befuhr mit ihrem E-Bike die Straße "Am hohen Rech" aus Richtung Albert-Schweitzer-Straße kommend. In einer abschüssigen Rechtskurve stieß sie mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

