POL-RTK: Graffiti-Sprayer nehmen sich Hauswand vor +++ Beim Abbiegen Motorroller übersehen +++ Unfallflucht auf Parkplatz von Tennisclub

1. Graffiti-Sprayer nehmen sich Hauswand vor, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 23.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.06.2023, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag haben sich Graffiti-Sprayer eine Hauswand in Oestrich-Winkel ausgeguckt und diese verunstaltet. Am Samstagmorgen stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Rheingaustraße fest, dass in der Nacht zuvor Unbekannte eine schwarze Schmiererei in Form eines Smileys an den Putz ihrer Hausfassade gesprüht hatten. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten bewegen sich im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Beim Abbiegen Motorroller übersehen,

Geisenheim-Johannisberg, Kanzler-Metternich-Straße / Sand, Dienstag, 27.06.2023, 11:25 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag stieß eine Autofahrerin beim Abbiegen in Johannisberg mit einem Vespa-Fahrer zusammen, welcher daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Um 11:25 Uhr befuhr die 47 Jahre alte Rüdesheimerin mit ihrem Fiat Punto die Kanzler-Metternich-Straße und beabsichtigte nach links in die Straße "Sand" einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 79-Jährigen, welcher auf einer Vespa unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Zweiradfahrer zu Fall kam und stürzte. Er zog sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die aber in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der entstandene Gesamtschaden wird mit knapp 2.200 Euro beziffert.

3. Unfallflucht auf Parkplatz von Tennisclub, Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Samstag 24.06.2023, 13:30 Uhr bis Sonntag 25.06.2023, 14:00 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Wehener Tennisvereins ein Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Die Polizei such nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Im besagten Zeitraum parkte eine Mercedes A-Klasse auf dem besagten Parkplatz in der Platter Straße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug wohl beim Ein- oder Ausparken gegen ebendiese stieß. Dabei wurde dieser im Frontbereich beschädigt. Der für den Unfall verantwortliche Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin ignorierte einfach den knapp 2.500 Euro teuren Schaden, missachtete die erforderlichen Pflichten und fuhr davon.

Die Polizei in Bad Schwalbach sucht nun die verantwortliche Person und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

