POL-RTK: Einbrecher versuchen es mehrfach +++ Autofahrer von Radfahrer mit Pfefferspray besprüht +++ Kleinbus trägt 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht davon +++ Unfallflucht auf Parkplatz

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher versuchen es mehrfach, Taunusstein-Bleidenstadt, Stiftstraße, Montag, 26.06.2023, 00:30 Uhr bis 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben sich Einbrecher gleich mehrmals an einem Mehrfamilienhaus in Bleidenstadt zu schaffen gemacht. Wie Bewohner des Hauses in der Stiftstraße am Montagmorgen feststellten, hatten die Unbekannten in der Nacht zuvor versucht zwei Haupteingangstüren sowie eine Tiefgaragentür aufzuhebeln. An allen Türen entstand Sachschaden, erfolgreich waren die Täter jedoch keineswegs. So hatten alle drei Türen den Einbruchsversuchen standgehalten und die Täter mussten unverrichteter Dinge ihr Vorhaben ablasen. Der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise über die Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Autofahrer von Radfahrer mit Pfefferspray besprüht, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße / Bleichstraße, Montag, 26.06.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag ist ein Autofahrer in Rüdesheim nach einem Disput im Straßenverkehr von einem Fahrradfahrer unvermittelt mit Pfefferspray besprüht worden. Den Angaben des 60 Jahre alten Rüdesheimer Autofahrers zufolge sei dieser gegen 13:30 Uhr von der Geisenheimer Straße in Richtung der Bleichstraße unterwegs gewesen. Auf der Straße sei vor ihm ein heranwachsender Fahrradfahrer gefahren, welcher sehr mittig auf der Fahrbahn gefahren sei. Als es ihm dann gelungen war, das Zweirad zu überholen, habe er ihm über die geöffnete Scheibe auf seine Fahrweise hingewiesen. Als der Autofahrer kurz darauf verkehrsbedingt in der Bleichstraße anhalten musste, habe ihm der Radfahrer unvermittelt durch die geöffnete Scheibe mit Pfefferspray besprüht. Anschließend sei der junge Mann davongefahren. Es soll sich um einen etwa 18 bis 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und dunklem Teint gehandelt haben. Er soll mit einer roten Kappe und einem schwarzen T-Shirt auf einem blauen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Hinweise zu dem jungen Radfahrer nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Kleinbus trägt 3.000 Euro Schaden nach Unfallflucht davon, Schlangenbad-Georgenborn, Schloßallee, Freitag, 23.06.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 24.06.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein in Georgenborn abgestellter Kleinbus angefahren und erheblich beschädigt. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen parkte ein weißer Citroën Vanster am Fahrbahnrand der Schloßallee, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug diesen wohl im Vorbeifahren streifte und im Bereich des linken Kotflügels beschädigte. Ohne dem rund 3.000 Euro teuren Schaden Beachtung zu schenken und den entsprechenden Pflichten nachzukommen, flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin unerkannt.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfallhergangs, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Samstag, 24.06.2023, 10:45 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem die unfallverursachende Person ihre Pflichten ignorierte und flüchtete. Gegen 11:30 Uhr kehrte die Besitzerin eines Opel Insignia zu ihrem auf dem Parkplatz des Marktes in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw zurück und musste feststellen, dass in ihrer rund 45-minütigen Abwesenheit ein unbekanntes Fahrzeug eine Delle am linken Heck verursacht hatte. Denkbar ist, dass der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin beim Ausparken mit einer Anhängerkupplung gegen den Opel stieß. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 1.000 Euro. Von der verursachenden Person fehlt bislang jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfallhergangs, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

