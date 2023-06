PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Handgreifliche Auseinandersetzung in Idstein +++ Diebstahl einer Buddha Statue +++ Verkehrsunfallflucht in Schlangenbad +++ Zwei Fahrzeuge in Idstein und Niedernhausen beschädigt +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Handgreifliche Auseinandersetzung in Idstein

In der Nacht von Freitag auf Samstag in Idstein in der Obergasse gerieten zwei Frauen in einen verbalen Streit. Dieser mündete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der mindestens eine der beteiligten Frauen leicht verletzt wurde. Der Streit wurde von mehreren anwesenden Personen versucht zu schlichten. Einer der Schlichter wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

2. Diebstahl einer Buddha Statue

Am Samstagmittag wurde durch den Geschädigten festgestellt, dass eine Buddha Statue vor seinem Haus in Bad Schwalbach gestohlen wurde. Er selbst befand sich die letzten sechs Wochen nicht Zuhause. Der Wert der Statue beläuft sich auf etwa 200,- EUR. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Statue geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 70 78 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfallflucht in Schlangenbad

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmittag kam es in Schlangenbad in der Schlossallee zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Schlossallee vermutlich in Richtung der Straße Am Tempelhain und streifte dabei einen geparkten Kleinbus am Kotflügel. Anschließend fuhr der Fahrzeugführer davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Kleinbus wird auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 70 78 - 0 zu melden.

4. Fahrzeuge in Idstein und Niedernhausen beschädigt

Am Freitag wurden je ein Fahrzeug in Idstein und Niedernhausen beschädigt. In Idstein wurde ein Rufbus, welcher in der Straße Am Wörtzgarten abgestellt war, im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 23:00 Uhr beschädigt. Die Beschädigung hinten links entstand vermutlich durch einen Tritt gegen das Fahrzeug. In Niedernhausen wurde ein Skoda beschädigt. Dieser wurde um 17:45 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Frankfurter Str. abgestellt. 15 Minuten später kehrte der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurück und entdeckte einen langen Kratzer hinten am Fahrzeug. Personen, die Hinweise zu einer der genannten Beschädigungen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93 94 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 24.06.2023 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Idstein, Wagener Str. im Bereich der alten Post, ein silberner Opel Corsa beschädigt. In diesem Fall wurde der Kofferraumdeckel mit mehreren Kratzern beschädigt. Personen, die Hinweise zu der Beschädigung geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93 94 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell