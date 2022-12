Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Limburgerhof (ots)

In der Zeit vom 24.12., 11 Uhr bis zum 25.12.2022, 11 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Schlesier Straße ein und stahlen zwei Smartphones. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500,- Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schlesier Straße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell