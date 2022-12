POL-PPRP: Feuer im Bürgerhof

Ludwigshafen (ots) - Am 26.12.2022, gegen 18 Uhr, wird ein 23-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf dem Adlerdamm verletzt. Ein 85-jähriger Autofahrer missachtet beim Abbiegen in die Erich-Reimann-Straße den Vorrang des auf dem Fahrradweg fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 23-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. ...

