PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Schulgebäude +++ "WhatsApp"-Betrüger zwei Mal erfolgreich +++ Eingangstür von Bürogebäude hält Einbrechern stand

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Schulgebäude,

Hohenstein-Breithardt, Bleidenstadter Weg, Dienstag, 20.06.2023, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 07:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein Schulgebäude in Hohenstein-Breithardt in das Visier von Einbrechern. Der oder die Unbekannten hatten sich im Schutze der Dunkelheit dem im Bleidenstadter Weg gelegenen Schulgebäude genähert und sich gewaltsam über einen Seiteneingang Zutritt verschafft. Im Hauptgebäude angekommen wurden mehrere Räume, darunter Klassen-, Büro- und Verwaltungsräume durchwühlt und mehrere elektronische Geräte eingesteckt. Mitsamt dem Diebesgut gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. "WhatsApp"-Betrüger zwei Mal erfolgreich, Taunusstein / Hünstetten, Montag, 19.06.2023 und Dienstag, 20.06.2023

(fh)Gleich zwei Bürgerinnen des Rheingau-Taunus-Kreises sind in den vergangenen Tagen von Unbekannten über "WhatsApp" hinters Licht geführt und um mehrere Tausend Euro betrogen worden. In beiden Fällen gingen die Betrüger nach derselben Masche vor und kontaktierten die Frauen mit einer für sie unbekannten Nummer über den beliebten Messengerdienst. Die ungewöhnliche Nummer wurde mit der Anschaffung eines neuen Handys begründet. Im weiteren Verlauf der Konversation schilderten die angeblichen Töchter von finanziellen Sorgen und Engpässen und baten um Unterstützung. Leider durchschauten die beiden Damen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie jeweils nicht mit der eigenen Tochter kommunizierten und gingen auf die Bitten ein. Gleich mehrere Tausend Euro wurden so auf die Konten der Täter überwiesen.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

3. Eingangstür von Bürogebäude hält Einbrechern stand, Aarbergen-Michelbach, Hauptstraße, Montag, 19.06.2023, 14:45 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 09.00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Mittwoch scheiterten Einbrecher bei ihrem Vorhaben in ein Bürogebäude in der Hauptstraße in Michelbach einzubrechen. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter eines in der Hauptstraße ansässigen Versicherungsunternehmens fest, dass über die zurückliegenden Tage versucht wurde, die dortige Haupteingangstür aufzubrechen. Das Unterfangen war den Unbekannten wohl auch aufgrund der massiven Bauweise der Tür nicht gelungen, sodass sie erfolglos und ohne ins Gebäude gelangt zu sein die Flucht ergriffen hatten. Den Sachschaden an der Tür beziffert die Polizei mit knapp 1.500 Euro.

Hinweise zum versuchten Einbruch werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell