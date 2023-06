Polizei Aachen

POL-AC: ADAC Nordrhein und Polizei Aachen laden zu Verkehrssicherheitsaktion am 9. Juni ein

Aachen (ots)

Der ADAC Nordrhein und die Polizei Aachen laden am Freitag, den 9. Juni von 10 bis 17 Uhr zu einer gemeinsamen Verkehrssicherheitsaktion am ADAC Center in Aachen ein (Krefelder Str. 227, 52070 Aachen). An der mobilen Zweirad-Prüfstation des ADAC können Besucher*innen Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes prüfen (z.B. Licht, Bremse, Gangschaltung, Motor) und Kleinigkeiten reparieren lassen (10 bis 16 Uhr). Außerdem verteilt der Mobilitätsclub Give-Aways wie Fahrrad-Reparatur-Sets oder Fahrradklingeln.

Mit seinem Programm "Sicher im Auto" bietet der ADAC Nordrhein vor Ort auch eine Kindersitzberatung für Familien, Großeltern, werdende Eltern und Betreuer*innen von Kindern an. Eine ADAC Moderatorin erklärt technische, rechtliche und praktische Aspekte bei der Benutzung von Rückhaltesystemen, demonstriert den richtigen Ein- und Ausbau und gibt Tipps zur sicheren Beförderung von Kindern.

Die Mitarbeiter*innen der Verkehrsunfallprävention der Polizei Aachen klären am ADAC Center unter anderem zum Thema Ablenkung auf. In einem Ablenkungssimulator erfahren Besucher*innen, welche Folgen unaufmerksames Verhalten haben kann, eine VR-Brille simuliert Gefahren im Straßenverkehr. Außerdem geben die Verkehrssicherheitsberater*innen der Polizei - pünktlich zur Hauptreisezeit - unter anderem Tipps zur richtigen Beladung des Urlaubsautos und Sicherung von Tieren während der Fahrt. Außerdem bieten sie einen Check-up des eigenen Autos in Bezug auf die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung (z.B. Reifen, Warnweste, Verbandskasten) an.

Im ADAC Center wird es an diesem Tag auch einen Malbereich für Kinder geben.

Alle Aktionen sind natürlich kostenlos.

