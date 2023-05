Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel am Pfingstwochenende

Monschau/Simmerath (ots)

Erfahrungsgemäß locken das gute Wetter und die freien Tage viele Leute in die Eifel, darunter auch immer wieder Motorradfahrende, die u.a. das Streckenverbot auf der L128 nicht beachten oder Autofahrende, die u.a. die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Selbst kleine Geschwindigkeitsüberschreitungen - vor allem bei einem solch hohen Verkehrsaufkommen - können aber zu gefährlichen Situationen oder gar schweren Unfällen führen.

Aus diesem Grund kontrollierte der Verkehrsdienst der Polizei Aachen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr an den Feiertagen die Geschwindigkeiten und das Streckenverbot in der Eifel. Im Fokus lagen vor allem die Jägerhausstraße in Simmerath, die Eupener Straße in Monschau und die B266 in Simmerath.

Insgesamt stellten die Beamten 63 Geschwindigkeitsverstöße fest, davon 21 Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Motorradfahrende. Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag mit 87 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen, er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. In Simmerath auf der B266 ist am Montag ein Motorradfahrer bei erlaubten 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h gefahren. Er muss ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.

134 Motorradfahrende verstießen gegen das Streckenverbot auf der L128 in Simmerath, sie mussten vor Ort ein Verwarngeld zahlen.

Die Polizei Aachen wird auch in den kommenden Wochen immer wieder Kontrollen in der Eifel durchführen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell