Polizei Aachen

POL-AC: Tankstellenraub - Täter flüchten mit Bargeld

Baesweiler (ots)

Gestern Abend (29.05.23 21:55 Uhr) kam es zu einem Tankstellenraub in der Wilhelm-Röntgen-Straße in Baesweiler.

Zwei dunkel gekleidete Personen betraten zum Tatzeitpunkt die Tankstelle und forderten die Kasseneinnahmen. Anschließend flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld - eine hohe dreistellige Summe - in unbekannte Richtung.

Die Tankstellenmitarbeiterin blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen (Per Telefon: 0241 9577 31101, außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241 9577 34210 oder per Mail an: Kk11.aachen@polizei.nrw.de). (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell