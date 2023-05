Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Polizei sucht Fahrradfahrer

Aachen (ots)

Die Polizei Aachen bittet um Mithilfe bei der Ermittlung eines Fahrradfahrers, der sich nach einem Zusammenstoß mit einem 10-jährigen Jungen vom Unfallort entfernte, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Am 16.05.23, gegen 07:40 Uhr ging ein 10-jähriger Junge auf dem Gehweg der Von-Coels-Straße in Aachen-Eilendorf in Richtung Bushaltestelle "Kirchfeld" um dort auf den Bus zu warten. Dabei wurde der Junge nach eigenen Angaben von einem Fahrradfahrer erfasst, der auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Der Junge und der Fahrradfahrer fielen zu Boden. Unmittelbar danach stieg der Mann wieder auf sein Fahrrad, maßregelte den Jungen und setzte seine Fahrt in Richtung Aachen fort.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen Fußgängerweg. Ein markierter Radweg für beide Fahrtrichtungen befindet sich auf der Fahrbahn. Der Fahrradfahrer war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs und trug einen dunklen Rucksack auf dem Rücken. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder telefonisch unter 0241-9577-0 zu melden und Angaben zum gesuchten Fahrradfahrer zu machen.

Möglicherweise war sich der beteiligte Fahrradfahrer nicht bewusst, welche Auswirkungen der Zusammenstoß hatte. Die Polizei appelliert an den Mann, sich bei der Polizei zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell