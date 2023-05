POL-AC: Raub auf Tankstelle - Bargeld erbeutet

Aachen (ots) - Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwoch (17.05.2023) gegen 20:00 Uhr in der Kühlwetterstraße gegeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand bedrohte ein Mann seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer. Die Frau hatte sich anschließend in einem Zimmer eingeschlossen und die Polizei informiert. Der Mann öffnete den Polizisten zwar ...

mehr