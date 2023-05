Polizei Aachen

POL-AC: "Coffee with a Cop" beim Wochenmarkt in Aachen-Brand

Aachen (ots)

Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino oder Kakao - die Polizei Aachen lädt zu Gesprächen ein.

Wann: Dienstag, 23.05.2023, 8-13 Uhr

Wo: Markt Brand, 52078 Aachen

Mit einem mobilen Kaffee-Ausschank, Tischen und Stühlen haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich mit ihrer Aachener Polizei auszutauschen. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind vor Ort ansprechbar für die Sorgen und Nöte der Menschen aus Stadt und Städteregion Aachen. Bei dem Termin am kommenden Dienstag möchte die Polizei mit den Bürgerinnen und Bürgern aber auch zum Thema "Gewalt gegen Einsatzkräfte" ins Gespräch kommen. Mit der Kampagne "NRW zeigt Respekt!" setzt das nordrhein-westfälische Innenministerium ein Zeichen gegen Gewalt an Einsatzkräften.

NRW-Innenminister Herbert Reul wird den ersten Termin in Aachen persönlich begleiten.

"Das Format Coffee with a Cop' ist für mich ein absolutes Erfolgsmodell. In kleiner, geselliger Runde werden bei einem Warmgetränk Probleme angesprochen, Lösungen gesucht aber auch nette Pläuschchen gehalten. Wir haben bereits eine bürgernahe und bürgerorientierte Polizei in Nordrhein-Westfalen. Solche Veranstaltungen unterstreichen diesen Charakter des Miteinanders und sind natürlich auch ein Stück Werbung für uns", so NRW-Innenminister Herbert Reul.

Das Format des NRW-Innenministeriums "Coffee with a Cop" (Kaffee mit einem Polizisten) macht an verschiedenen Orten in ganz NRW Halt. Bürgerinnen und Bürger können in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch kommen. Dazu gibt es an einem Oldtimer-Truck Kaffee, Kakao, Tee oder für die ganz Kleinen einen Milchschaum. Egal ob es nur eine einfache Frage, ein Hinweis, eine Sorge ist oder der Austausch zu "NRW zeigt Respekt" - die Themen sind vielfältig.

"Bürgernähe und Akzeptanz entstehen dort, wo wir in Kontakt mit den Menschen kommen. Der gegenseitige Respekt ist von zentraler Bedeutung beim Miteinander und wir wollen vor Ort ansprechbar sein", so der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach. (th)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell