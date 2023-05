Polizei Aachen

POL-AC: Nachmeldung zu Busbrand in Alsdorf - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Alsdorf (ots)

Im Fall der Busse, die am frühen Samstagmorgen in Alsdorf an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße gebrannt haben (siehe unsere Meldung vom 15.05.23: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5508934) verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt.

Die Kriminalpolizei sucht nun einen wichtigen Zeugen, der kurz nach der Tat - gegen 05:30 - aus Richtung Carl-Zeiss-Straße gekommen ist. Laut einer ausgewerteten Videoaufzeichnung ist dieser Zeuge dem Täter auf der Joseph-von-Fraunhofer-Straße begegnet und kann möglicherweise Angaben zum Täter machen.

Dieser Zeuge, aber auch alle anderen Personen die Angaben zum Sachverhalt machen können, sollen sich beim ermittelnden Kommissariat unter 0241 9577 31101 oder per Mail an kk11.aachen@polizei.nrw.de melden.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell