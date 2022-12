Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221207 - 1409 Frankfurt-Bahnhofsviertel: BTM-Dealerin festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern (06.12.2022) schlugen Zivilfahnder erneut im Bahnhofsviertel zu. Sie zogen eine nicht geringe Menge Heroin und Crack aus dem Verkehr und nahmen eine Person fest.

Zivilbeamten gelang gestern gegen 19:45 Uhr im Bereich der Niddastraße die Festnahme einer BTM-Händlerin. Die Beamten beschlagnahmten hierbei eine nicht geringe Menge Heroin und Crack, eine Feinwaage, Mobiltelefone sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Es handelte sich insgesamt um ca. 50 Gramm Heroin sowie ca. 15 Gramm Crack. Vorangegangen war ein Drogendeal in einer Spielothek in der Niddastraße. Aus der beschlagnahmten Menge Heroin ließen sich bei einer durchschnittlichen Konsumeinheit von 0,3 Gramm in diesem Fall bereits mehr als 160 einzelne Verkaufseinheiten erstellen.

Gegen die 30-jährige einschlägig bekannte Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Sie wurde vorläufig festgenommen und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

