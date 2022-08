LPI-GTH: In den Stausee gefahren

Eisenach (ots) - Ein 43-jähriger Fahrer eines Skoda wollte gestern, gegen 18.55 Uhr auf einem Parkplatz in der Julius-Lippold-Straße rückwärts in eine Parklücke einfahren. Hierbei stoppte der Mann kurzzeitig das Fahrzeug. In diesem Moment fuhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer in Richtung des Skoda und kollidierte anschließend mit dem stehenden PKW. Dabei entstand Sachschaden von ungefähr 500 Euro, der Junge verletzte sich leicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr