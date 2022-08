Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl mit anschließenden Geldabbuchungen

Eisenach (ots)

Am 23. März 2022, in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr entwendeten bislang unbekannt gebliebene Täter unbemerkt die Geldbörse einer 58 Jahre alten Frau in einem Einkaufszentrum in der Mühlhäuer Straße. Mit der in dem Portemonnaie befindlichen Debitkarte hoben die Täter (1x männlich, 1x weiblich) kurze Zeit später Bargeld an verschiedenen Geldautomaten ab, sodass ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise werden von der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0069053/2022) entgegengenommen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor. (jd)

