POL-MI: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Minden (ots) - Ein Raub am Samstag und ein Diebstahl am Montag beschäftigen gegenwärtig die Polizei in Minden. Den derzeitigen Ermittlungen vorausgegangen war am Samstag gegen 17.30 Uhr die Tat eines unbekannten Trios in der Leiterstraße. Den Erkenntnissen nach hatten die unbekannten Männer einen 28-jährigen Mindener unter Vorhalt von Messern zur Herausgabe seines mitgeführten Bargeldes und seines Mobiltelefons ...

