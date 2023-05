Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Unfall mit Roller

Herzogenrath (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rolandstraße sind am Samstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 23-jährige Fahrer aus Würselen gemeinsam mit seiner Beifahrerin (einer 33-jährigen Frau aus Herzogenrath) gegen 16.45 Uhr aus Würselen in Richtung Kohlscheid unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache kam der Motorroller in einer Kurve nach rechts von der Straße ab. Danach stieß er gegen einen Bordstein. Der Mann und die Frau stürzten und verletzten sich dabei schwer. Rettungswagen brachten sie zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser. (sk)

