Polizei Aachen

POL-AC: Internationaler Karlspreis zu Aachen 2023: Polizei zieht positives Fazit

Aachen (ots)

Am heutigen Sonntag (14.05.23) wurde der Internationale Karlspreis zu Aachen an den Präsidenten der Ukraine, S.E. Wolodymyr Selenskyj, und an das ukrainische Volk verliehen. Die Polizei Aachen zieht ein positives Fazit: Sowohl die Verleihungsfeierlichkeiten als auch die begleitenden Veranstaltungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Auch die Versammlungen verliefen friedlich. Das Sicherheitskonzept der Polizei Aachen ist umfassend aufgegangen.

Verleihung mit Vielzahl von Gästen

Mit zeitlichem Verzug fand die Verleihung des Internationalen Karlspreis zu Aachen gegen 16.30 Uhr mit ca. 750 geladenen Gästen im Aachener Rathaus statt. Mehrere Tausend Menschen verfolgten die Verleihung live auf dem Katschhof und dem Elisenbrunnen. Im Nachgang zur Verleihung fand zudem ein Open-Air-Event auf dem Katschhof statt, das bis in die Abendstunden ging.

Hunderte von Menschen demonstrieren friedlich

Anlässlich der Verleihung des diesjährigen Karlspreises demonstrierten Hunderte von Menschen friedlich im Bereich der Aachener Innenstadt. Sechs Versammlungen wurden bei der Polizei Aachen vorab angezeigt: Hierbei handelte es sich um vier Kundgebungen in der Aachener Innenstadt sowie zwei Demonstrationszüge vom Bahnhofsplatz zum Kurpark mit ca. 1000 Personen sowie vom Kurpark zum Elisenbrunnen mit ca. 150 Personen. Circa 40 Menschen versammelten sich am Hof um eine Kundgebung gegen Waffenlieferung abzuhalten. Am Elisenbrunnen fanden sich ca. 300 Personen unter dem Motto "Frieden in Europa ist nur mit und nicht gegen Russland möglich" ein. Weitere 40 Menschen zeigten sich am Münsterplatz solidarisch mit der Ukraine. Für die "Freundschaft zwischen Russland und Deutschland" versammelten sich ca. 25 Personen am Aachener Theaterplatz. Zudem versammelten sich drei Personen spontan. Alle Demonstrationen verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich.

Die Polizei Aachen bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Geduld und das Verständnis für die Einsatzmaßnahmen (nk).

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell