POL-MTK: Aktualisierung Vermisstensache Eschborn vom 18.03.2023

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Flörsheim, Plattstraße, zwischen Samstag, den 18.03.2023 um 19:40 Uhr und Sonntag, den 19.03.2023 um 03:30 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag betraten Unbekannte das Grundstück in der Plattstraße in Flörsheim am Main. Die Täter versuchten vergeblich die Wohnungseingangstür des Mehrfamilienhauses ...

