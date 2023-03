PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Okrifteler Arztpraxis +++ Berauscht und ohne Führerschein unterwegs +++ Unfall mit zwei Verletzten in Eppstein +++ Unfallfluchten in Kelkheim, Flörsheim und Sulzbach

Hofheim (ots)

1. Einbruch in eine Zahnarztpraxis,

Hattersheim-Okriftel, Taunusstraße, Mittwoch, 15.03.2023, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.03.2023, 08:20 Uhr

(sun)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in Okriftel eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Treppenhaus in der Taunusstraße. Daraufhin hebelten sie die Eingangstür einer darin befindlichen Zahnarztpraxis auf und verschafften sich auf diesem Wege Zutritt in die Arztpraxis. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten, entwendeten augenscheinlich jedoch nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

2. Berauscht und ohne Führerschein unterwegs, Bad Soden, Königsteiner Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 22:00 Uhr

(sun)Eine Polizeistreife aus Eschborn kontrollierte am Donnerstagabend einen schwarzen Honda in Bad Soden, der auf der Königsteiner Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 54-jährigen Fahrer Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum fest. Anschließend wurde zudem noch festgestellt, dass der 54-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Mann kam für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation in Eschborn und wurde nach Einleitung entsprechender Strafverfahren wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall,

Eppstein, Lorsbacher Straße, Donnerstag, 16.03.2023, 20:50 Uhr

(sun)Am Donnerstag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Eppstein verletzt. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr um 20:50 Uhr die Landesstraße 3011 aus Lorsbach kommend in Richtung Eppstein. In einer Kurve verlor der 21-Jährige, wohl aufgrund einer feuchten Fahrbahn, die Kontrolle über den Hyundai und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Hyundai dann frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Sowohl die 62-jährige Fahrerin des Audi als auch der 21-Jährige wurden verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

4. Unfallflüchtige überfährt Verkehrsinsel, Kelkheim, Frankenallee, Bundesstraße 519, Donnerstag, 16.03.2023, 09:31 Uhr

(sun)Am Donnerstagmorgen kam es in Kelkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 09:31 Uhr befuhr ein blauer Pkw die Frankenallee in Richtung B 519. An einer dortigen Kreuzung kam der blaue Pkw von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr besagter Pkw weiter in Richtung B 519, jedoch über eine Verkehrsinsel. Ohne dem beträchtlichen Sachschaden Beachtung zu schenken, flüchtete der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unerkannt von der Unfallstelle. Die Reparatur des Schadens dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Pkw oder der Verkehrsunfallflucht nimmt der nun in der Sache ermittelnde Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Beschädigung eines Pkw endet mit Fahrerflucht, Flörsheim, Neckarstraße, Mittwoch, 15.03.2023, 14:30 Uhr bis 16:50 Uhr

(sun)Am Mittwoch touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in Flörsheim einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 14:30 Uhr und 16:50 Uhr des Mittwochs war in der Neckarstraße ein roter Opel ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den Opel und beschädigte diesen an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Begangene Fahrerflucht,

Sulzbach, Finkenweg, Donnerstag, 16.03.2023, 11:45 Uhr

(sun)Am Donnerstag wurde ein in Sulzbach geparktes Fahrzeug touchiert, der Verursacher flüchtete unerlaubt. Gegen 11:45 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen im Finkenweg geparkten blauen BMW. Anschließend fuhr die unfallverursachende Person davon, ohne die Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

7. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

