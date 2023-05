Polizei Aachen

POL-AC: Busse brennen in Alsdorf - Ursache noch unklar

Alsdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.05.2023) haben an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße zwei Busse gebrannt. Gegen 5.30 Uhr war die Polizei gerufen worden.

Die beiden Busse hatten am Straßenrand in der Nähe einer Fahrzeughalle gestanden. Sie brannten vollständig aus. Ein Transporter, der in der Nähe stand, wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Möglich ist ein technischer Defekt, aber auch Brandstiftung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

