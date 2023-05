Polizei Aachen

POL-AC: Steine auf Linienbusse - Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Würselen (ots)

Unbekannte haben innerhalb weniger Minuten Steine auf zwei Linienbusse geworfen. Das Ganze geschah in der Nacht von Samstag auf Sonntag (14.05.2023) an der Krefelder Straße.

Ein Busfahrer hatte sich bei der Polizei gemeldet. Er berichtete, dass er mit dem Bus gegen 00:20 Uhr die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Aachen befahren habe. Am Recker Park habe er dann plötzlich einen lauten Knall gehört. Ein Stein hatte ein Seitenfenster beschädigt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden die Polizisten auf einen weiteren Linienbus aufmerksam, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Krefelder Straße stand. Auch der Fahrer dieses Busses sagte, dass er laute Knallgeräusche gehört habe, als er am Recker Park vorbeigefahren war. Drei Fenster des Busses gingen dabei teilweise zu Bruch.

In beiden Fällen befanden sich zu den Tatzeiten Fahrgäste in dem Bus. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter(n) geben können. Wer zum Tatzeitpunkt gegen 00:20 - 00:30 Uhr etwas Verdächtiges am Recker Park in Würselen beobachtet hat, soll sich melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241/9577-33401 oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten).

