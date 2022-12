Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall mit Radfahrer

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hannoversche Straße, 20.12.2022, 16:30 Uhr

Bei einem Unfall verletzte sich ein Radfahrer schwer

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 39-jähriger Braunschweiger die Bundesstraße 1 in Richtung Braunschweig bei dichtem Verkehr. Aus dem Madamenweg in Höhe des "Raffturms" kreuzte der 57-jähriger Fahrer eines Pedelecs die Fahrbahn. Der Fahrer des Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte trotz eines Ausweichmanövers mit dem Radfahrer.

Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt und musste abtransportiert werden.

