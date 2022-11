Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Polizisten verhindern Aufbruch von Packstation

Leichlingen (ots)

Während einer Streifenfahrt in der Nacht zu Samstag (19.11.) bemerkten Polizeibeamte gegen 01:20 Uhr drei dunkel gekleidete Männer, die offenbar versucht haben eine Packstation in der Straße Am Hammer aufzubrechen.

Bei Sichtung des Streifenwagens ließen die Personen ihr mitgeführtes Werkzeug fallen und flüchteten fußläufig in Richtung Brunnenstraße. Eine Nahbereichsfahndung unter Hinzuziehung weiterer Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs aufgenommen. Das zurückgelassene Tatwerkzeug wurde durch die Polizeibeamten als Beweismittel beschlagnahmt. Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell