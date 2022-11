Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher in der Innenstadt unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Mittwoch (16.11.) 18:00 Uhr und Donnerstag (17.11.) 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter zunächst in zwei Geschäfte auf der Straße Am Alten Pastorat einzubrechen. Die Mitarbeiter der jeweiligen Läden erkannten deutliche Hebelmarken an den Eingangstüren und verständigten umgehend die Polizei. Augenscheinlich gelangten die Täter in beiden Fällen jedoch nicht ins Innere.

Am gleichen Morgen meldete jedoch ein Mitarbeiter einen Einbruch in sein Geschäft, welches sich auf der Paffrather Straße befindet. Die Tatorte liegen nur wenige Meter auseinander. Dieses Mal verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln der Eingangstüre Zugang ins Innere und entwendeten die Ladenkasse, einen Laptop der Marke Lenovo sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei verständigte den Erkennungsdienst um eine Spurensicherung durchzuführen. Hinweise zu diesen drei Taten nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

