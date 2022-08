Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Verkehrsunfall in Hesel

Bild-Infos

Download

Hesel (ots)

An der Stiekelkamper Straße in Hesel war es in der Nacht zu Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau war mit ihrem Hyundai von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in einem Graben zum stehen gekommen.

Die Türen des Unfallwagens ließen sich nicht mehr öffnen, die Fahrerin war eingeschlossen. Die Feuerwehr schaffte einen Zugang durch den Kofferraum und befreit die leicht verletzte Frau mit Hilfe einer Leiter. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin anschließend in ein Krankenhaus. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 45 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell