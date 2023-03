Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus, Polizei stellt den Täter vor Ort

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat am frühen Montagmorgen (27.03.23) einen Einbrecher in einem Einfamilienhaus festgestellt, in das der Mann zuvor eingebrochen war. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 46-Jährigen aus Rheine.

Der Spurenlage zufolge schlug der Täter zunächst die Scheibe einer Hintertür des Hauses an der Straße Kevenbrink in Bentlage ein und gelangte so ins Innere. Ein Zeuge beobachtete am frühen Montagmorgen gegen 07.00 Uhr, wie sich der ihm unbekannte Mann im Haus bewegte und rief die Polizei. Diese umstellte das Einfamilienhaus und durchsuchte es. Der Beschuldigte wurde im Haus angetroffen. Die Beamten brachten ihn für weitere Ermittlungen zur Polizeiwache Rheine. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell