Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der K 5531

Schramberg (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 5531 zwischen Tennenbronn und Hardt passiert ist. Ein 23-jähriger VW-Fahrer war auf der Kreisstraße 5560 von Tennenbronn herkommend in Richtung Hardt unterwegs. An der Einmündung auf Höhe "Maurerhäusle" bog der junge Mann nach links auf die K 5531 ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda Fabia einer auf der K 5531 in Richtung Hardt fahrenden 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Skoda ins Schlingern und geriet anschließend in eine linksseitig abschüssig gelegene Wiese, wo der Wagen erst nach mehreren Metern zum Stehen kam. Die junge Skoda-Fahrerin verletzte sich schwer und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine im VW mitfahrende 55-Jährige Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Am Skoda entstand nach Schätzjungen der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der VW blieb fahrbereit. An ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

