POL-KN: (Rottweil-Neukirch) Feuerwehreinsatz wegen einer defekten Sprinkleranlage

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Sonntagabend, gegen 22.45 Uhr, in einer Firma in der Zepfenhaner Straße gekommen. In einer Sprinkleranlage fiel der Druck aufgrund eines technischen Defekts so stark ab, dass im Gebäude mehrere Brandmelder auslösten und Wasser austrat. Die alarmierten Feuerwehren der Abteilungen Rottweil, Zepfenhan und Neukirch rückten daraufhin mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 21 Mann zu dem gemeldeten Brand aus, mussten jedoch keine Löschmaßnahmen vornehmen. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden war es nicht gekommen.

