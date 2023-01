Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Lindenhof/ Landkreis Rottweil) Verpuffung in einer Maschine löst Feuerwehreinsatz aus

Oberndorf am Neckar-Lindenhof (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, in einer Firma in der Heckler-und-Koch-Straße gekommen, nachdem es in einer Maschine aufgrund eines Prozessfehlers zu einer Verpuffung mit einer Stichflamme gekommen war. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nicht entstanden. Die Feuerwehr Oberndorf war mit vier Fahrzeugen und 26 Wehrmännern im Einsatz.

