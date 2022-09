Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 29 neue Polizistinnen und Polizisten für die Kreispolizeibehörde Heinsberg

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, 01. September, begrüßte Landrat Stephan Pusch gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei, Dieter Prosch, 29 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die ab sofort ihren Dienst in der Kreispolizeibehörde Heinsberg versehen werden. Sie werden zukünftig in den Kriminalkommissariaten sowie in den vier Polizeiwachen im Kreis Heinsberg ihren Dienst versehen. Stephan Pusch freute sich über die vielen neuen Gesichter in den Reihen der Polizei und hieß sie alle herzlich willkommen. Dieter Prosch wünschte den jungen Menschen, dass sie nach dem Dienst immer gesund zu ihren Familien zurückkehren werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell