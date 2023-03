Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand in einem Ferienhaus

Greven (ots)

Zu einem Brand in einem Ferienhaus ist es am Freitagnachmittag (24.03.2023) am Franz-Felix-See gekommen. Nach ersten Erkenntnissen ist beim Kochen eine Pfanne in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf die Einrichtung über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Rettungsdienst brachte die 77-jährige Bewohnerin leicht verletzt in ein Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

