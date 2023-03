Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schlägerei auf der Straße, eine Person verletzt ins Krankenhaus

Rheine (ots)

Am späten Freitagabend (24.03.23) ist es im Stadtteil Wietesch auf offener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein Beteiligter wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen meldeten der Polizei gegen 23.00 Uhr, dass sich an der Salzbergener Straße, auf Höhe der Hausnummer 136, mehrere Personen schlagen würden. Offenbar gehörten einige der Beteiligten zu einer Partygesellschaft. Die Lautstärke der Party hatte einige Zeugen gestört, sie hatten um Ruhe gebeten. Anschließend kam es zu der tumultartigen Auseinandersetzung zwischen 15 bis 20 männlichen Personen. Mehrere Zeugen wählten den Notruf, die Polizei rückte mit starken Kräften aus. Ersten Erkenntnissen zufolge fielen während des Tumults mindestens zwei Personen zu Boden. Eine davon musste später im Krankenhaus gehandelt werden. Wie, wann oder durch wen der Geschädigte verletzt wurde, ist unklar. Ebenso ist unklar, wie es zu der Auseinandersetzung kam. Es gibt widersprüchliche Aussagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

