POL-ST: Lotte, Frau durch Hundebiss schwer verletzt, Nachtrag

Die Ermittlungen ergaben, dass die eingesetzten Beamten den Hund mit mehreren Schüssen erlegten.

Erstmeldung vom 27.03.2023 - 08.06 Uhr

Lotte, Frau durch Hundebiss schwer verletzt Rettungshubschrauber im Einsatz Eine 58-jährige Frau ist am Samstagnachmittag (25.03.2023) durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Die Frau aus Lotte spielte gegen 14.15 Uhr im eingezäunten Garten eines Mehrfamilienhauses am Niedersachsenweg mit dem Rottweiler ihrer erwachsenen Tochter. Nach derzeitigem Kenntnisstand attackierte der Hund die 58-Jährige unvermittelt. Ihr Lebensgefährte wurde auf die Situation aufmerksam. Er schritt ein und brachte das Tier dazu, von der Frau abzulassen. Der Hund war weiter aggressiv und ließ sich nicht bändigen. Anwohner verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Da sich die Frau noch im Einwirkungsbereich des Hundes befand, töteten die eingesetzten Beamten den Hund mit einem gezielten Schuss, um die Versorgung der Frau zu ermöglichen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

