Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Kindertagesstätte, Täter erbeuten Elektrogräte und Bargeld

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (23.03.), 21.00 Uhr bis Freitag (24.03.), 06.40 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Grabenstraße eingestiegen. Die Täter beschädigten auf der rückwärtigen Gebäudeseite eine Tür und verschafften sich so Zugang zu der Kita. Dort dursuchten sie diverse Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Die Täter entwendeten diverse Elektronikgeräte und eine geringe zweistellige Bargeldsumme. Der Schaden liegt insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich. Bereits am Donnerstagnachmittag hatten unbekannte Täter sich Zugang zur Kita verschafft. Sie wurden aber offenbar von einer Reinigungskraft überrascht und flüchteten unerkannt. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

