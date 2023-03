Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in AWO-Kindergarten, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Wochenende sind unbekannte Täter in den AWO-Kindergarten an der Gerburgisstraße eingestiegen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Kindergarten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam zwei weitere Türen zu Büroräumen. Des Weiteren öffneten sie diverse Schränke sowie Schubladen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatzeit von Freitag (24.03.), 20.00 Uhr und Samstag (25.03.), 10.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

