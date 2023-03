POL-ST: Lotte, Frau durch Hundebiss schwer verletzt

Lengerich (ots) - Zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Schultebeyringstraße ist die Polizei am Donnerstag (23.03.2023) gerufen worden. In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr hebelten Unbekannte das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Was die Täter genau erbeuten konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden von ...

