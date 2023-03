Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Zu einem Verkehrsunfall sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagnachmittag (23.03.2023) gerufen worden. Ein 82-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Porsche auf dem Lingener Damm in Richtung B70 unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 23-Jähriger aus Ringe (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit einem Transporter. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 23-Jährige mit dem Transporter auf das Heck des Pkw auf, als dieser in Höhe der Kreuzung Lingener Damm / Hovessatstaße / Am Stadtwalde verkehrsbedingt halten musste. Die Feuerwehr barg den 82-jährigen Rheinenser schwer verletzt aus dem Fahrzeugwrack. Der Transporterfahrer verletzte sich leicht. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

