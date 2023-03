Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen, Aufmerksame Passanten schreiten ein

Rheine (ots)

Ein 24-Jähriger ist am Mittwochnachmittag (22.03.2023) auf frischer Tat bei einem Fahrraddiebstahl festgenommen worden. Tatort war der überdachte Fahrradabstellplatz an der Max-Born-Straße auf der Westseite des Bahnhofs. Zwei aufmerksame Passanten, einer von ihnen ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, wurden auf den Fahrraddieb aufmerksam, als sich dieser gegen 14.50 Uhr an einem Fahrrad zu schaffen machten. Sie sprachen den Mann an und riefen die Polizei. Die Beamten brachten den 24-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass der Mann verdächtigt wird, am vergangen Montag (20.03.2023) ebenfalls einen Fahrraddiebstahl begangen zu haben. Von der Tatbeute, einem E-Bike der Marke Haibike, fehlt bislang jede Spur. Der Fahrraddieb wurde beim AG Rheine vorgeführt. Die Haftrichterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell