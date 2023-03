Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Neunjährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt, Autofahrerin übersieht Schülerin

Rheine (ots)

Zu einem Schulwegunfall ist es am Donnerstag (23.03.2023) an der Einmündung Canisiusstraße/Bergstraße gekommen. Eine 41-jährige Frau fuhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der untergeordneten Canisiusstraße. An der Einmündung der Bergstraße wollte sie nach links in die Bergstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Autofahrerin dabei eine Neunjährige. Das Mädchen aus Rheine war mit ihrem Fahrrad rechts auf dem Radweg der Bergstraße in Richtung Canisiusschule unterwegs. Als der Pkw und die Radfahrerin zusammenstießen, stürzte die Schülerin und verletzte sich leicht. Die 41-Jährige, ebenfalls aus Rheine, blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

