Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Überfall auf Wettbüro

Steinfurt (ots)

Bei einem Überfall auf ein Wettbüro an der Münsterstraße haben Unbekannte am Donnerstag (23.03.2023) einen mittleren vierstelligen Betrag erbeutet. Kurz nach Geschäftsschluss betraten zwei Täter gegen 22.25 Uhr das Wettbüro. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich nur noch ein 19-jähriger Angestellter dort auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griffen die Unbekannten den Angestellten mit Tritten an. Dadurch wurde er leicht verletzt. Als der Angestellte am Boden lag, zogen sie ihn in ein Nebenzimmer. Die Täter forderten ihn dann auf, Geld aus einem Tresor in einen mitgebrachten Rucksack zu stecken. Dieser Aufforderung kam er nach. Nach dem die Räuber noch Geld aus einer Kasse nahmen, flüchteten sie mit der Beute in Richtung Innenstadt.

Der Angestellte kann die beiden männlichen Täter wie folgt beschreiben: Beide waren dunkel gekleidet. Ein Täter war 170 cm groß und schlank. Er trug eine Kopfbedeckung und hatte einen Schal ins Gesicht gezogen. Der zweite Täter war 180 cm groß und schlank.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell