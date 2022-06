POL-UN: Holzwickede - Nachtrag: Schwere Brandstiftung - Tatverdächtiger hat Haftbefehl erhalten

Schwerte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ruhrtalstraße wurden am Montagnachmittag (13.06.2022) zwei Fahrerinnen leicht verletzt. Gegen 16.20 Uhr fuhr eine 26-jährige Dortmunderin auf der Ruhrtalstraße in Richtung Ergste und beabsichtigte nach links in die Unterdorfstraße abzubiegen. Als sie ihren PKW anhielt, fuhr ihr eine 28-jährige Fahrerin, ebenfalls ...

mehr