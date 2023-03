Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Außenlager eines Supermarktes

Rheine (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (23.03.2023) in das Außenlager eines Verbrauchermarktes am Lingener Damm eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 04.04 Uhr Zutritt, indem sie eine Außeneingangstür gewaltsam öffneten. Ein Anwohner hörte Geräusche und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen am Einsatzort keine Personen mehr an. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Einbrecher eine unbekannte Menge Leergut aus dem Lager. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 zu kontaktieren.

