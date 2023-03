Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rheine, weitere Diebstähle von Friedhöfen, Statuen und Engelsfigur gestohlen

Hörstel, Rheine (ots)

In Hörstel und in Rheine haben Metalldiebe erneut auf Friedhöfen zugeschlagen und unter anderem Madonnen-Statuen und eine Engelsfigur gestohlen. Die Tatzeiten sind schwierig einzugrenzen, da der Diebstahl manchmal erst Tage nach der Tat festgestellt wird. Aktuell liegen der Kreispolizeibehörde mehrere Anzeigen vor. In Rheine-Eschendorf wurde zwischen Freitag (17.03.23) und Donnerstag (23.03.23) vom Friedhof an der Jägerstraße eine Maria-Madonna-Statue von einem Grab entwendet. Von einer weiteren Grabstätte auf dem Friedhof stahlen Unbekannte zwischen Dienstag (21.03.23) und Donnerstag (23.03.23) eine bronzefarbene Engelsfigur. In Rheine-Thieberg ist ein Grab auf dem Friedhof Königsesch betroffen. Dort wurde am Mittwoch (15.03.23) festgestellt, dass mehrere sakrale Gegenstände entwendet wurden. Die Küsterin des Friedhofs in Hörstel-Dreierwalde meldete am Dienstag (21.03.23) mehrere Diebstähle von Gräbern. Unbekannte Täter entwendeten Madonnen und Jesusstatuen. Die Polizei ermittelt zu den Diebstählen von Friedhöfen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

