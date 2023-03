Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Schlägerei vor Supermarkt, 25-Jähriger schwer verletzt, Nachtrag: Drei Beschuldigte in Haft

Die drei Männer, die am Mittwochabend (22.02.23) vor dem K+K-Markt in Borghorst einen 25-Jährigen schwer und einen 24-Jährigen leicht verletzt haben, sind in Haft. Der 19-Jährige aus Steinfurt, der 22-Jährige aus Rheine und der 27-Jährige aus Köln wurden am Donnerstagabend (23.03.23) dem Haftrichter am Amtsgericht Rheine vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Die drei Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Nach Zeugenvernehmungen und weiterführenden Ermittlungen steht nun fest, dass während der Auseinandersetzung ein Messer eingesetzt wurde, womit das 25-jährige Opfer verletzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Die Polizei bittet darum, auf weitere Zusendungen von Videomaterial an das Kriminalkommissariat in Steinfurt zu verzichten. Den Ermittlern liegt das relevante Material vor.

Erstmeldung vom 23.03.23 um 10.49 Uhr:

Steinfurt-Bo., Schlägerei vor Supermarkt, 25-Jähriger schwer verletzt

Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Vor dem K+K-Markt an der Emsdettener Straße in Borghorst hat es am Mittwochabend (22.02.23) eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben. Dabei wurde ein 25-Jähriger aus Steinfurt schwer verletzt. Ein 24-Jähriger aus Steinfurt trug leichte Verletzungen davon. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige im Alter von 19, 22 und 27 Jahren fest. Als der 25-jährige Geschädigte gemeinsam mit dem 24-Jährigen den Supermarkt gegen 20.30 Uhr verließ, wurden die beiden von dem 19-Jährigen aus Steinfurt, dem 22-Jährigen aus Rheine und dem 27-Jährigen aus Köln angesprochen. Es entwickelte sich ein Streit. Dann kam es zu einer Schlägerei. Dabei schlugen und traten die drei Männer auf die beiden Geschädigten ein. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Zeugen riefen die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Tatverdächtigen nicht mehr vor Ort. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Außerdem wurde eine Fahndung nach den Tatverdächtigen eingeleitet. Alle drei wurden in der Wohnung des 19-Jährigen angetroffen. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen. Zeugen, die von der Tat etwas mitbekommen haben oder die Aufnahmen von dem Geschehen gemacht haben, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

