Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Festnahme nach Kfz-Aufbrüchen, 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Rheine (ots)

Die Polizei hat einen 34-Jährigen Mann aus Rheine festgenommen. Er steht im Verdacht, für zahlreiche Kfz-Aufbrüche verantwortlich zu sein. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (22.03.2023) ist es zu 19 Pkw-Aufbrüchen und Aufbruchsversuchen in Rheine gekommen. Die Vorgehensweise der zunächst unbekannten Täter war häufig gleich: Sie schlugen eine Scheibe ein, um dann ins Fahrzeuginnere zu gelangen und Beute zu machen. Die Tatorte waren auf den gesamten Innenstadtbereich verteilt. Nach dem Hinweis eines Bürgers konnte die Polizei den Verdächtigen in einer Wohnung antreffen und festnehmen. Die Ermittler fanden dort Diebesgut auf, das aus zahlreichen Pkw-Aufbrüchen stammt. Der 34-Jährige wurde der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, welche Taten dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können. Es wurde mögliches weiteres Diebesgut aufgefunden. Nun wird geprüft, aus welchen Taten dieses stammen könnte. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können oder die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Um sich vor Autoaufbrüchen zu schützen, rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto. Schaffen Sie keine Tatanreize, indem sie Jacken oder Taschen sichtbar im Auto liegen lassen. Schließen Sie ihr Auto stets ab, und parken Sie es an gut einsehbaren und beleuchteten Orten.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell