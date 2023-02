Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspuren und Hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstüre

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 11.02.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:04 Uhr zu einer Ölspur in die Heilenbeckerstraße alarmiert. Die Ölspur, die sich über mehrere Straßen bis Gevelsberg zog, wurde von den Einsatzkräften abgesichert. Im Anschluss wurde diese durch eine Fachfirma beseitigt. Der Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 10:41 Uhr.

Noch vor dem Feierabend am Sonntag wurde die Hauptwache um 07:05 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstüre in die Königsbergerstraße alarmiert. Mit einer Tragbaren Leiter konnten sich die Einsatzkräfte durch ein Fenster Gewalt freien Zugang zur Wohnung verschaffen und den Patienten an den Rettungsdienst übergeben. Dieser Einsatz endete um 07:27 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell